Жена чемпиона КХЛ спалила его на изменах и употреблении: «Брачную ночь провел с проституткой с моим именем»

Скандал в семье Даниила Вовченко!В российском хоккее прогремел семейный скандал. Супруга хоккеиста магнитогорского «Металлурга», обладателя Кубка Гагарина Даниила Вовченко обвинила мужа в многочисленных изменах и употреблении запрещенных веществ.
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