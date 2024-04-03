Фитнес-тренировки в Дубовой роще будут проходить чаще

Проект «Мой спортивный район» перешел на новое расписание. Об этом сообщили в пресс-службе проекта. — С приходом тепла профессиональные тренеры Москомспорта будут проводить тренировки по фитнесу на дворовых и парковых спортивных площадках.
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