Россияне со стажем 37/42 получат приятную денежную льготу до конца года

Специалисты Пенсионного фонда РФ сообщили о приятной денежной льготе до конца текущего года. Новость касается россиян, которые имеют рабочий стаж 37 лет для женщин и 42 года для мужчин.
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
- В Республике Марий Эл сотрудник полиции спас замерзавшего в реке рыбака
Свежие комментарии