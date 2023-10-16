Путин поставил ультиматум Киеву по СВО

Президент России Владимир Путин поставил ультимативное условие Киеву — если украинская сторона хочет переговоров по поводу завершения военного конфликта, то необходимо соблюсти два принципиальных условия.
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