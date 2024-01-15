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Красивая загадка, которую пятиклассник решит за полминуты, а вы — ни за что

Красивая загадка, которую пятиклассник решит за полминуты, а вы — ни за что

Покажите класс! Хотя бы пятый. Мы помним, что Коля Герасимов — шестиклассник. Он бы эту задачку вообще не за 30, а за 29 секунд списал у Алисы!, фото: кадр из многосерийного телефильма «Гостья из будущего» (1985)Эта красивая и при этом крутая задачка вынырнула к нам из анналов популярного в середине нулевых телешоу «Кто умнее пятиклассника?».

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