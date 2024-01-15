Покажите класс! Хотя бы пятый. Мы помним, что Коля Герасимов — шестиклассник. Он бы эту задачку вообще не за 30, а за 29 секунд списал у Алисы!, фото: кадр из многосерийного телефильма «Гостья из будущего» (1985)Эта красивая и при этом крутая задачка вынырнула к нам из анналов популярного в середине нулевых телешоу «Кто умнее пятиклассника?».