Эксперт Евгений Ющук: распознать дипфейк крайне тяжело

Понять, что звонит мошенник, применяющий дипфейковую видеозапись, очень сложно Дипфейки – это достаточно опасная вещь, отметил эксперт по конкурентной разведке, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP (СКИП) Евгений Ющук.
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