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Максим Траньков: «Меня никто в Global Skating Academy не звал, да и вряд ли я бы пошел. Не рассматриваю себя в роли клубного тренера»

Максим Траньков поделился мнением о проекте Global Skating Academy. 8 марта стало известно о создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy, соучредитель которого – почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.

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