«Трубы горят»: Европа ищет варианты сохранения транзита газа через Украину

Контракт на транзит русского газа через Украину истекает в конце года.Европа в энергетической дилемме: контракт на транзит русского газа через Украину истекает в конце года, а Киев не желает его продлевать.
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