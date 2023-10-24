Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на базу США в Сирии

«Исламское сопротивление Ирака» — движение, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), заявило 24 октября, что обстреляло американскую базу на северо-востоке Сирии.
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