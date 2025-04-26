Repubblica: Трамп встретится в Риме с Мелони, Стармером и Зеленским

У президента США Дональда Трампа запланировано несколько деловых встреч в ходе его визита в Рим. Как пишет газета La Repubblica, он намерен поговорить с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, британским премьером Киром Стартером и Владимиром Зеленским.
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