Самолет ВВС Британии заметили в небе над Харьковом

А чего он свободно летает над зоной боевых действий? Сбивать - и все тут! В случае чего - извиниться,мол спутали, ошиблись и т.д. И неповадно будет!

Геннадий Бережнов

Странно всё это если не сказать более жёстко! Видели и что, улыбались. Уже и не хочется более комментировать, кому это надо.