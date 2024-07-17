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Самолет ВВС Британии заметили в небе над Харьковом

Самолет ВВС Британии заметили в небе над Харьковом

В небе над несколькими регионами Украины было обнаружено британское учебное судно для выполнения фигур высшего пилотажа.

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Комментарии
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Владимир Самборский
А чего он свободно летает над зоной боевых действий? Сбивать - и все тут! В случае чего - извиниться,мол спутали, ошиблись и т.д. И неповадно будет!
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18 час.
Геннадий Бережнов
Странно всё это если не сказать более жёстко! Видели и что, улыбались. Уже и не хочется более комментировать, кому это надо.
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17 час.

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