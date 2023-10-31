Чем лучше питаться во время менопаузы

Специалист поделился рецептами для данного периода времени. Во время менопаузы, приведем несколько рецептов питания, которые могут помочь справиться с возможными симптомами и поддерживать общее здоровье: Салат со шпинатом и ягодами: — Смешайте свежий шпинат с ягодами (клубникой, голубикой, ….