Над Владимирской областью сбили БПЛА. Об этом в своём тг-канале сообщил губернатор 33 региона.Авдеев рассказал о двух беспилотниках, сбитых над Владимирской областью Этой ночью над Владимирской областью силами ПВО уничтожены 2 БПЛА.