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Владимирские новости

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Авдеев рассказал о двух беспилотниках, сбитых над Владимирской областью

Авдеев рассказал о двух беспилотниках, сбитых над Владимирской областью

Над Владимирской областью сбили БПЛА. Об этом в своём тг-канале сообщил губернатор 33 региона.Авдеев рассказал о двух беспилотниках, сбитых над Владимирской областью Этой ночью над Владимирской областью силами ПВО уничтожены 2 БПЛА.

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