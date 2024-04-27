Путин уверен, что парламентарии оправдают доверие граждан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что парламентарии оправдают доверие граждан в решении повысить полномочия законодателей при формировании правительства.
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