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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области 1 сентября ждут туман и до +27°С

В Рязанской области 1 сентября ждут туман и до +27°С

В ночь на вторник может образоваться туман, вероятно, сохранится он и утром. Однако будет местами - чаще наблюдать туман можно в поймах рек, в низинах у озер.

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