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Несекретные материалы

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NDC Partnership запускает инструмент для планирования и привлечения климатических инвестиций, чтобы помочь странам обеспечить финансирование 

NDC Partnership запускает инструмент для планирования и привлечения климатических инвестиций, чтобы помочь странам обеспечить финансирование 

Благодаря предоставленной информации и опыту 115 стран, партнеров по реализации, государственных и частных финансовых учреждений организация NDC Partnership запустила онлайн-инструмент Climate Investment Planning and Mobilization Framework (CIPMF) (механизм планирования и привлечения климатических инвестиций), призванный помочь странам обеспечить и направить климатическое финансирование.

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