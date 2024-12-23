Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ШЕСТЁРКИ  ВСЕГДА на  ПОДХВАТЕ...!!! ДЕШЁВКИ..В Швейцарии расск...
  • Eduard
    Пустт в Швейцарии о законности раскажут,амы посмеемся над иупыми швейцарцами которые стали ворами! Воров надо проучит...В Швейцарии расск...
  • Алексей Васильев
    Смешнее всего будет наблюдать, как через несколько лет эти "ссанкционеры" будут возмещать все украденное, причем с пр...В Швейцарии расск...

Welt узнал подробности о 16-м пакете санкций ЕС против России

Welt узнал подробности о 16-м пакете санкций ЕС против России

ЕС готовит 16-й февральский пакет санкций против России, сообщает Welt am Sonntag. Издание пишет, что в новый пакет будут включены дополнительные меры, направленные против лиц и организаций, которые, по мнению европейских чиновников, «поддерживают позицию Москвы и способствуют нарушению территориальной целостности Украины».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Сейчас война в Сирии,Израиль хапнул часть земли,но в мире &quot;О целостности&quot; молчат!
Ответить
19 час.
Eduard
Если бы Россия врезала хотя бы по Прибалтике,вернула свои территории,на Западе больше нос в чужие дела не сували бы долго! От безнаказаности Европа наглая такая.Они уверена,что именно ЕС ничего не будит и война будит исключительно на территории Украины и России!
Ответить
19 час.
Eduard
Мир отупел? Все эти санкции Запада незаконны,Запад в Киеве переворот устроил,это их судить надо и к ним санкции вводить,а не наоборот!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх