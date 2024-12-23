ЕС готовит 16-й февральский пакет санкций против России, сообщает Welt am Sonntag. Издание пишет, что в новый пакет будут включены дополнительные меры, направленные против лиц и организаций, которые, по мнению европейских чиновников, «поддерживают позицию Москвы и способствуют нарушению территориальной целостности Украины».
Welt узнал подробности о 16-м пакете санкций ЕС против России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Сейчас война в Сирии,Израиль хапнул часть земли,но в мире "О целостности" молчат!
Ответить
19 час.
Eduard
Если бы Россия врезала хотя бы по Прибалтике,вернула свои территории,на Западе больше нос в чужие дела не сували бы долго! От безнаказаности Европа наглая такая.Они уверена,что именно ЕС ничего не будит и война будит исключительно на территории Украины и России!
Ответить
19 час.
Eduard
Мир отупел? Все эти санкции Запада незаконны,Запад в Киеве переворот устроил,это их судить надо и к ним санкции вводить,а не наоборот!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии