Welt узнал подробности о 16-м пакете санкций ЕС против России

Eduard

Если бы Россия врезала хотя бы по Прибалтике,вернула свои территории,на Западе больше нос в чужие дела не сували бы долго! От безнаказаности Европа наглая такая.Они уверена,что именно ЕС ничего не будит и война будит исключительно на территории Украины и России!