Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Tania Еременко, автор написала именно про такую манеру изложения вопроса...Уточните   кому конкретно надо   "почистит...По поводу военкор...
  • Tania Еременко
    Но "почистить пёрышки" ещё  кой-кому надо бы...По поводу военкор...
  • Александр Иноземцев
    😊 ОБОСНУЙТЕ, пожалуйста, свой "...х.р с пальцем" 😉Русский миллиард.

Правительство при желании может получить триллионы рублей от Центробанка под 0%.

Правительство при желании может получить триллионы рублей от Центробанка под 0%.

Не верите? Сейчас нарисую схему и докажу её. В предыдущей статье я показал вам, что никакой национализации Центробанка не требуется.

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Комментарии
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Александр Широков
👍👍👍👍👍
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1 д.
Александр Конкин
Автор откровенный жополиз...
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19 час.
Людмила Фирстова
А вы кто?
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15 час.

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