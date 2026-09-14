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Сноб

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«Сноб» представил осенний номер о городах в джаз-клубе Игоря Бутмана

«Сноб» представил осенний номер о городах в джаз-клубе Игоря Бутмана

Архитектура будущего, жизнь в малых городах и путешествия во времени — о чём говорили Сергей Кузнецов, Елизавета Лихачёва, писательницы Вера Богданова и Ирина Лейк и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров на презентации журнала.

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