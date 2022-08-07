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Россиянка из чувства патриотизма сожгла свой загранпаспорт

Россиянка из чувства патриотизма сожгла свой загранпаспорт

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Блогер из Самары Ксения Штефан сожгла свой загранпаспорт из чувства патриотизма, чтобы выразить поддержку России в нелегкие времена.

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