Вице-президент РСТ Горин: стоимость отдыха на Черном море выросла на 10-15%

Стоимость отдыха на курортах Краснодарского края в этом году выросла на 10-15%. Там наблюдается дефицит гостиниц определенного класса, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Национальной службой новостей».