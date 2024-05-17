Вице-президент РСТ Горин: стоимость отдыха на Черном море выросла на 10-15%

Стоимость отдыха на курортах Краснодарского края в этом году выросла на 10-15%. Там наблюдается дефицит гостиниц определенного класса, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Национальной службой новостей».
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