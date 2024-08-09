Почему в Караганде не ремонтируют дороги ночью

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Максут Кожанов ответил на вопрос, почему в Караганде дороги не ремонтируют круглосуточно, сообщает ekaraganda.
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