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Журнал «Профиль»

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Готовность России к переговорам, перспективы диалога с США и ситуация вокруг ЗАЭС: о чем говорил Песков

Готовность России к переговорам, перспективы диалога с США и ситуация вокруг ЗАЭС: о чем говорил Песков

Россия сохраняет готовность к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, однако продолжает специальную военную операцию, поскольку Киев, по оценке Москвы, не демонстрирует стремления к мирному процессу.

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