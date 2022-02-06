Кондратюк, Чжоу, Кагияма, Риццо и Садовский присутствовали на тренировке произвольной программы командного турнира Олимпиады-2022

Фигуристы провели тренировку произвольной программы командного турнира на Олимпиаде в Пекине. На лед вышли чемпион России и Европы Марк Кондратюк, американец Винсент Чжоу, японец Юма Кагияма, итальянец Маттео Риццо и канадец Роман Садовский.
Фигуристы провели тренировку произвольной программы командного турнира на Олимпиаде в Пекине. На лед вышли чемпион России и Европы Марк Кондратюк, американец Винсент Чжоу, японец Юма Кагияма, итальянец Маттео Риццо и канадец Роман Садовский.
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