В Пулково задержаны два рейса из Петербурга в Самару

В аэропорту Пулково задержаны два рейса в Самару. По другим направлениям отменено еще четыре рейса. Согласно данным онлайн-табло Пулково, вылет первого задержанного рейса в Самару авиакомпании «Аэрофлот» был запланирован на 7:40 утра, однако его перенесли на полдень.
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