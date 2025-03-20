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В Пулково задержаны два рейса из Петербурга в Самару

В Пулково задержаны два рейса из Петербурга в Самару

В аэропорту Пулково задержаны два рейса в Самару. По другим направлениям отменено еще четыре рейса. Согласно данным онлайн-табло Пулково, вылет первого задержанного рейса в Самару авиакомпании «Аэрофлот» был запланирован на 7:40 утра, однако его перенесли на полдень.

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