Литва призывает ЕС не организовывать соревнования с участием россиян

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил о необходимости для Европейского союза договориться о том, чтобы не проводить на территориях стран-членов ЕС соревнования с участием российских и белорусских спортсменов.
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