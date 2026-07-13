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Газета.ру

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Литва призывает ЕС не организовывать соревнования с участием россиян

Литва призывает ЕС не организовывать соревнования с участием россиян

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил о необходимости для Европейского союза договориться о том, чтобы не проводить на территориях стран-членов ЕС соревнования с участием российских и белорусских спортсменов.

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