Прорыв на 10 км за сутки. Боевики выбиты сразу из нескольких населённых пунктов Курщины. Уничтожена элита: Карта специальной военной операции на Украине на 11 января 2025 года и анализ событий в мире

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Пронедра

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Господи, помоги нашим ребятам выбить врага из Курской области! 🙏🙏🙏🙏🙏
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18 час.

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