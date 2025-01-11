Прорыв на 10 км за сутки. Боевики выбиты сразу из нескольких населённых пунктов Курщины. Уничтожена элита: Карта специальной военной операции на Украине на 11 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВС России совершили прорыв, который навсегда войдёт в хроники Специальной военной операции.