Вниманию путешественников! Пограничный пункт временно закрыт

Пограничная полиция сообщает, что сегодня, 2 июня 2025 года, в период с 06:00 до 10:00, деятельность КПП «Леова–Бумбэтa» временно приостановлена в связи с проведением технических работ по проверке и укреплению моста.
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