Reuters: Россия перебрасывает корабли и самолеты в Карибский бассейн

Сразу несколько западных изданий сообщили об отправке российских сил ВМФ в Карибский бассейн. Высокопоставленные лица США полагают, что Россия собирается провести военные учения, которые будут подразумевать заход в порты Кубы и Венессуэлы.
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