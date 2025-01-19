Юрий Ильинов

Срочно договориться с РФ: Запад требует у Трампа нормализовать отношения От новой администрации США потребовали нормализовать отношения с РФ. Будущую команду правления призвали обеспечить мировую стабильность. На Западе заявили об ожиданиях от Трампа возобновления рабочих отношений с Москвой. О пути к новой политике США ради мировой стабильности написали в The National lnterest (NI). В материале подчеркнули чрезвычайно напряжённые отношения между ядерными державами, которые создают мировую угрозу. Автор отметил, что новой администрации США потребуется найти баланс между жёстким сдерживанием и стратегической дипломатией. В материале NI сказано, что в новой политике речь не идёт о перезагрузке. По словам автора, целью должен стать переход от враждебных отношений к конкурентному сосуществованию. При этом все геополитические и стратегические споры должны решаться ответственно, подчеркнули в материале. На первое место списка задач для достижения этой цели автор поставил урегулирование украинского конфликта. Стоит отметить, Трамп заявлял о готовности к переговорам с Россией. Ранее «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ» писали о деталях подготовки в США к глобальной сделке. По словам инсайдера, избранный президент Соединённых Штатов начнёт с телефонной беседы.