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Ученые ошибались десятилетиями: в центрах галактик находится совсем не то

Ученые ошибались десятилетиями: в центрах галактик находится совсем не то

Ученые ошибались десятилетиями: в центрах галактик находится совсем не то Новое исследование утверждает: ядра галактик состоят вовсе не из того, о чем думали ученые.

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Юрий Ильинов
Срочно договориться с РФ: Запад требует у Трампа нормализовать отношения От новой администрации США потребовали нормализовать отношения с РФ. Будущую команду правления призвали обеспечить мировую стабильность. На Западе заявили об ожиданиях от Трампа возобновления рабочих отношений с Москвой. О пути к новой политике США ради мировой стабильности написали в The National lnterest (NI). В материале подчеркнули чрезвычайно напряжённые отношения между ядерными державами, которые создают мировую угрозу. Автор отметил, что новой администрации США потребуется найти баланс между жёстким сдерживанием и стратегической дипломатией. В материале NI сказано, что в новой политике речь не идёт о перезагрузке. По словам автора, целью должен стать переход от враждебных отношений к конкурентному сосуществованию. При этом все геополитические и стратегические споры должны решаться ответственно, подчеркнули в материале. На первое место списка задач для достижения этой цели автор поставил урегулирование украинского конфликта. Стоит отметить, Трамп заявлял о готовности к переговорам с Россией. Ранее «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ» писали о деталях подготовки в США к глобальной сделке. По словам инсайдера, избранный президент Соединённых Штатов начнёт с телефонной беседы.
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