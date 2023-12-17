Экс-наемник, воевавший на стороне ВСУ, убит во время перестрелки в Норвегии

Бывший наемник Руне Лильебак, участвовавший в спецоперации на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), убит во время перестрелки с местными бандитами в Норвегии, сообщает Telegram-канал ForeignCombatants, собирающий информацию об иностранных наемниках на Украине.
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