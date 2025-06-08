Много говорят о ситуации в Теткино, а я и говорить не буду. просто покажу вам наш блиндаж. В рацию говорят "держать", а держать уже нечего, нечем да и некому.
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Много говорят о ситуации в Теткино, а я и говорить не буду. просто покажу вам наш блиндаж. В рацию говорят "держать", а держать уже нечего, нечем да и некому.
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