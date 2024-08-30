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"В сегодняшнем мире виновата мать-одиночка с тремя детьми, но не отец". Ирина Болгар пожаловалась на травлю из-за того, что подала в суд на Павла Дурова

"В сегодняшнем мире виновата мать-одиночка с тремя детьми, но не отец". Ирина Болгар пожаловалась на травлю из-за того, что подала в суд на Павла Дурова

Ирина Болгар, которая обвинила Павла Дурова в физическом насилии над одним из троих их общих детей, заявила, что её после этого начали травить.

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Комментарии
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Е Пронина
фотка скомпилирована нейросетью, ребеночка как бы приклеили к дурову) болгар с детьми из пробирки црушная разработка))
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