Превращаем подоконник в часть гарнитура

Маленькая кухня — это то место, где нужно грамотно использовать все имеющееся пространство. К сожалению, планируя интерьер кухни, многие не задумываются о том, что место возле окна может стать полноценной частью кухонного гарнитура.
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