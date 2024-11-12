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Украинские военные начали маскировать мины под ветки

Украинские военные начали маскировать мины под ветки

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дзержинском (торецком) направлении в Донецкой народной республике (ДНР) оставляют или сбрасывают с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подступах к своим позициям замаскированные мины-ловушки в виде сломанных ветвей дерева.

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