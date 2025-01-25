«Наши мускулы накачены, наши клыки заточены. Те, кто захотят сюда проникнуть, порвём на кусочки». Вот такой боевой настрой у бойцов «Барс-Крым»«Так что, прежде, чем сюда явиться, товарищи кастрюлеголовые, задумайтесь», — сказал заместитель командира бригады «Барс-Крым» Армен Мартоян.