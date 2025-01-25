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«Наши мускулы накачены, наши клыки заточены. Те, кто захотят сюда проникнуть, порвём на кусочки»

«Наши мускулы накачены, наши клыки заточены. Те, кто захотят сюда проникнуть, порвём на кусочки»

«Наши мускулы накачены, наши клыки заточены. Те, кто захотят сюда проникнуть, порвём на кусочки». Вот такой боевой настрой у бойцов «Барс-Крым»«Так что, прежде, чем сюда явиться, товарищи кастрюлеголовые, задумайтесь», — сказал заместитель командира бригады «Барс-Крым» Армен Мартоян.

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