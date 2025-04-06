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Царьград

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Спасение морских обитателей: в Петербурге реабилитируют серых тюленей

Спасение морских обитателей: в Петербурге реабилитируют серых тюленей

В Санкт-Петербурге два детеныша серого тюленя отправлены на реабилитацию в центр помощи редким морским млекопитающим.

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