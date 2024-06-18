"Общественное": в Харькове произошла серия взрывов

В Харькове произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание "Общественное". Согласно данным официального ресурса оповещения населения, на момент взрывов в Харьковской области Украины воздушная тревога не действовала.
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