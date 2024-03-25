Путин назвал цель планировавших теракт в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин назвал цель тех, кто планировал теракт в «Крокус Сити Холле». По его словам, они хотели посеять панику, но встретили единение общества: «Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу».
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