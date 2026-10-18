За ночь российские средства ПВО перехватили 1015 беспилотников самолетного типа в небе над 13 областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом; отражение атаки началось в 20:00 17 октября.
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