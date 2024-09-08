Член Совета Федерации России Андрей Климов проинформировал о том, что Вооружённые силы киевского режима могли напасть на курское приграничье ради того, чтобы помешать выборной гонке на областной территории.
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