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Климов назвал одной из причин нападения ВСУ на Курскую область срыв выборов

Климов назвал одной из причин нападения ВСУ на Курскую область срыв выборов

Член Совета Федерации России Андрей Климов проинформировал о том, что Вооружённые силы киевского режима могли напасть на курское приграничье ради того, чтобы помешать выборной гонке на областной территории.

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