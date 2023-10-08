НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Падаль ведёт себя как падаль,и поэтому,защищать Израиль, сучье вымя по имени ксюлошадь, будет вместе с  мразью-мамой,...Собчак назвала Из...
  • лина любимцева
    Девочка действительно изумительно красивая. Глаза просто загляденье!! ВСЕГО ЕЙ ХОРОШЕГО!! Любви, счастья, благополучи...«Мисс Россия-2023...
  • Полина (железова)
    Какие вообще проблемы? Пусть остается там навсегда и защищает эту свою родину!Собчак назвала Из...

Кадыров предложил отменить выборы президента

Кадыров предложил отменить выборы президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил сомнения относительно необходимости проведения президентских выборов во время специальной военной операции По его словам, такое крупное событие, как выборы, может быть использовано «недружественными» странами для попыток дестабилизировать внутреннюю обстановку в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх