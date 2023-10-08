Кадыров предложил отменить выборы президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил сомнения относительно необходимости проведения президентских выборов во время специальной военной операции По его словам, такое крупное событие, как выборы, может быть использовано «недружественными» странами для попыток дестабилизировать внутреннюю обстановку в России.
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