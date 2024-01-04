Гастроэнтеролог рассказала, как сладости влияют на детский иммунитет

Врач-гастроэнтеролог и эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух поделилась с "Известиями" информацией о том, сколько сладостей дети могут употреблять, чтобы не навредить своему здоровью, и как избыток сахара влияет на их самочувствие и поведение.