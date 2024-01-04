НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Последние новости

1 подписчик

Гастроэнтеролог рассказала, как сладости влияют на детский иммунитет

Гастроэнтеролог рассказала, как сладости влияют на детский иммунитет

Врач-гастроэнтеролог и эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух поделилась с "Известиями" информацией о том, сколько сладостей дети могут употреблять, чтобы не навредить своему здоровью, и как избыток сахара влияет на их самочувствие и поведение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх