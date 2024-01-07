Возврат похищенных мошенниками средств изменится в России летом

Однако есть три условия. С 25 июля 2024 года в России вступает в силу новый закон, согласно которому банки будут обязаны проводить проверку денежных переводов клиентов и в течение 30 дней возмещать похищенные средства.
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