Эксперты рассказали о порядке подтверждения инвалидности всех групп в 2025 году

С 1 марта 2025 года при повторной медико-социальной экспертизе (МСЭ) гражданина дополнительно изучаются и оцениваются результаты реализованных мероприятий и оказанных услуг по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации, рассказала корреспонденту PRIMPRESS Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.