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С 1 апреля в Петербурге вводится плата для туристов: какую сумму придется заплатить?

С 1 апреля в Петербурге вводится плата для туристов: какую сумму придется заплатить?

С 1 апреля в Петербурге вводится плата для туристов: какую сумму придется заплатить? Ирэн ОрлонскаяСогласно подписанным документам губернатором Александром Бегловым, начиная с 1 апреля, туристы посещающие Санкт-Петербург будут обязаны платить курортный сбор в размере 100 рублей в день.

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