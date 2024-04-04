С 1 апреля в Петербурге вводится плата для туристов: какую сумму придется заплатить? Ирэн ОрлонскаяСогласно подписанным документам губернатором Александром Бегловым, начиная с 1 апреля, туристы посещающие Санкт-Петербург будут обязаны платить курортный сбор в размере 100 рублей в день.