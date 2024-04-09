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Сонники, гороскопы, гадания

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Самые неверные мужчины

Самые неверные мужчины

Рождение человека в определенный день и час, конечно же, не делает его неверным мужем автоматически. Но астрологи веками изучали не только звезды на небе, но и характеры людей, а потому давно уже выявили склонность некоторых знаков зодиака изменять чаще прочих.

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