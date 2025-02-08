Британский наемник, воевавший на Украине с «великим злом», ликвидирован российским беспилотником

Александр Пятнистый

Ну зачем так про собак...Они не залуживают такого...А вот про него- шакалу-шакалья смерть. И еще В Евангелии было сказано:"Воздавайте кесарю кесарево а богу- божие". Вот он и получил. А потом - дезертир=предатель. А предателями только пользуются, не стало от него пользы- вот и перестали им пользоваться. Земля ему стекловатой.