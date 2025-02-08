Снайпер-наёмник с русскими корнями 23-летний Александр Гармс-Риззи с позывным Саша, ранее сбежавший из британской армии на Украину пострелять в русских в зоне СВО, был убит, сообщил таблоид The Sun, назвав его смерть трагедией.
Британский наемник, воевавший на Украине с «великим злом», ликвидирован российским беспилотником
Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
Всех бы подобных мразей ликвидировали поскорее! Приезжают охотиться на живых людей, "сафари" устраивают из СВО! Столько замучали и убили в Курской области детей, стариков, мирных людей!
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18 час.
vitaly yanushkevich
Собаке собачья смерть.
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14 час.
Александр Пятнистый
Ну зачем так про собак...Они не залуживают такого...А вот про него- шакалу-шакалья смерть. И еще В Евангелии было сказано:"Воздавайте кесарю кесарево а богу- божие". Вот он и получил. А потом - дезертир=предатель. А предателями только пользуются, не стало от него пользы- вот и перестали им пользоваться. Земля ему стекловатой.
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2 час.
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