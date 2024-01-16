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В Челябинской области падают темпы жилищного строительства и производство продовольствия

В Челябинской области падают темпы жилищного строительства и производство продовольствия

На Южном Урале просело производство пищевых продуктов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс промышленного производства в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года составил 101,9%, в январе – ноябре 2023 года по сравнению с январем – ноябрем 2022 года – 109,6%.

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