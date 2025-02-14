Коган заявил, что его слова о родах после первого секса вырваны из контекста

Директор петербургского НИИ акушерства, профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии медицинского факультета СПбГУ Игорь Коган заявил, RTVI, что информация о том, что он предлагал рожать в 16 лет, — фейк, а слова вырвали из контекста.